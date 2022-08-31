«Химки» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Краснодар», который состоится 31 августа.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.81.

«Химки» продолжили падение в пропасть, уступив в минувшем туре Российской Премьер-Лиги на выезде «Сочи» со счётом 1:4. В действиях подмосковной команды пропала стройность, футболисты не придерживаются тактической схемы, оставляя голкипера на растерзание форвардам соперника.

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Игра хозяев навевает мрачные мысли о вылете из РПЛ, если в ближайшее время не будет предпринято решительных шагов по выходу из созданного своими же руками кризиса. В руководстве клуба снова затеяли перестановки, а Николай Писарев рискует не проработать и месяца. По старой традиции «Химок» ожидается возвращение Сергея Юрана.



На фоне будущего соперника «Краснодар» выглядит куда более выигрышно. В минувшем туре «быки» на выезде обыграли «Торпедо» 4:1 благодаря слаженным действиям атакующей связки Эдуард Сперцян — Джон Кордоба. Даже вероятная ротация состава не сможет остановить набравший ход краснодарский клуб.

«Химки» пожинают плоды необъяснимого (с рациональной точки зрения) решения об отставке Юрана. Команда полностью развалилась, моральный климат находится в низшей точке. Пропали слаженные действия в обороне. В каждом из четырёх последних встречах с участием подмосковного клуба забито минимум три мяча. Стоит предположить, что соперники сыграют в открытый футбол с большим количеством голов.



Рекомендуем обратить внимание на классическую ставку «тотал больше 2.5 гола» с коэффициентом 1.81. Даже экспериментальным составом «Краснодар» наверняка покажет класс, слишком уж потеряли «Химки» уверенность в себе.

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