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«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.26.

«Арсенал» дал великолепный старт в этом сезоне. Оба новичка, Жезус и Зинченко, работают очень круто. Команда летит. Получается абсолютно всё.

А у бирмингемцев как раз ничего не получается. Даже «Вест Хэм», который никак не мог забить, как раз «Астон Вилле» и забил свой первый гол, да ещё и победил.

«Астон Вилла» проиграла два матча из трёх, причём крупно. Она приезжает в Лондон к команде, которая в суперформе. Здесь я вижу только один вариант – Ф1 (-1.5)», — сказал Казанский.

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