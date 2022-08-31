«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.26.
«Арсенал» дал великолепный старт в этом сезоне. Оба новичка, Жезус и Зинченко, работают очень круто. Команда летит. Получается абсолютно всё.
А у бирмингемцев как раз ничего не получается. Даже «Вест Хэм», который никак не мог забить, как раз «Астон Вилле» и забил свой первый гол, да ещё и победил.
«Астон Вилла» проиграла два матча из трёх, причём крупно. Она приезжает в Лондон к команде, которая в суперформе. Здесь я вижу только один вариант – Ф1 (-1.5)», — сказал Казанский.
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