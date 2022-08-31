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«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 2.00.

«Важной со всех сторон для «Ливерпуля» была победа над «Борнмутом». Не только из-за счёта 9:0, рекордного для команды в АПЛ, но и с психологической точки зрения, так как давление на игроков, тренера и руководство возрастало. Но слишком большое значение придавать ей нельзя, так как соперник был соответствующим, а кадровая ситуация остается достаточно напряжённой в команде. Но теперь веселее и быстрее будет играть команда, больше будет биться, чего не хватало в трёх матчах без побед.

«Ньюкасл» пока идёт без поражений, у меня нет сомнений, что команда будет ещё больше прогрессировать. В гостях играет хуже, а вот дома гораздо бодрее и куражнее смотрится. Тем не менее в каждой игре создаёт достаточно моментов и изрядно портит нервы соперникам.

Мне кажется, что у гостей будут шансы отличиться. «Ливерпуль» пока ещё далек от идеала при игре без мяча – ван Дейк ещё не набрал оптимальных кондиций, а его напарник Гомес — не самый надёжный защитник.

Мне понравилась ставка «Ливерпуль» не проиграет, но при этом обе забьют», — сказал Петросьян.

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