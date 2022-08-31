«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 3.60 на матч Кубка России

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Локомотив», который пройдёт 31 августа в Нижнем Новгороде.

Ставка: ничья за 3.60.

Оба клуба плохо начали сезон, но после раскачки длиной в пять туров нашли повод для оптимизма. «Локомотив» за первые пять игр чемпионата России набрал всего три очка, забив четыре мяча. И слишком много пропускал – аж 11 мячей за четыре тура. Сказались несыгранность защитников, а также травмы Лукаса Фассона и Максима Ненахова.

Где покажут матч «Пари НН» — «Локомотив».

Дальше дело пошло! Хотя, конечно, нужно делать скидку на календарь. В любом случае матчи с «Оренбургом» и «Химками» были выиграны с общим счётом 8:1, что дало болельщикам железнодорожников надежду на спасение сезона.

Наконец-то начал показывать себя Антон Миранчук, который за три последних матча сделал 2+2. А Иван Игнатьев и вовсе оформил хет-трик в матче с «Оренбургом». Да ещё и результативной передачей отметился. Жизнь у «Локомотива» постепенно налаживается, да и в таблицу смотреть уже не так больно.



«Нижний Новгород» тоже ожил только в двух последних встречах, набрав четыре очка с «Уралом» и московским «Динамо». Стоит отметить, что матчи «Пари НН» дарили болельщикам гораздо больше зрелища. Чего только стоят три гола «Ростову» и два мяча в ворота ЦСКА. Лишь в одной из семи игр сезона нижегородцы ушли с поля без забитого гола.



Ничья в основное время видится наиболее похожим на правду вариантом – уж слишком нестабильно смотрятся оба клуба на старте сезона, да и матч 1-го тура между этими командами закончился со счётом 1:1. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 3.60.



Ставка на тотал больше 2.5 за 2.02 смотрится привлекательно. В пяти из семи матчей «Пари НН» и в пяти из семи матчей «Локомотива» в этом сезоне забивалось не менее трёх мячей. Кубковый статус матча и наличие права на ошибку лишь повышают шансы подобного исхода. Ждём результативного футбола, который вполне может завершиться со счётом 2:2 или 3:3.

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