Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш: смотреть онлайн матч 2-го круга US Open, ставки

1 сентября россиянин Даниил Медведев и Артур Риндеркнеш из Франции сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Спортсмены выйдут на корт не ранее 3:30 мск.
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Букмекеры не сомневаются в победе первой ракетки мира, коэффициент на победу Даниила Медведева составляет 1.01. На успех француза можно поставить за 20.0.
Эксперты уверены, что встреча не окажется упорной: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.12, а тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 1.77.
Ставки на четвёртый сет принимаются с коэффициентом 3.40. Победа Даниила Медведева с форой (-8.5 гейма) доступна за 1.73.
Наиболее вероятный исход встречи — победа российского спортсмена в трёх сетах (1.28).
Прогноз на матч US Open Медведев — Риндеркнеш.
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