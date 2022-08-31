«Зенит» — «Факел»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 2.65 на матч Кубка России

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Факел», который состоится в Санкт-Петербурге.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 3.5 гола за 2.65.

«Зенит» по итогам прошлого сезона в четвёртый раз кряду стал чемпионом России, набрав на девять очков больше ближайшего преследователя. Солидно, ничего не скажешь.

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На фоне изменения состава Сергей Семак вынужденно варьировал тактику. На стартовом отрезке расстановки 4-2-3-1 и 4-3-3 были основными. «Зенит» прибавил в показателе владения мячом до 60,1% игрового времени (лучший результат в РПЛ). А ведь летом команду покинули Магомед Оздоев (1+1), Юри Алберто (4+3) и Артём Дзюба (11+5).



Подопечные Сергея Семака активно разгоняют позиционные атаки через фланги, а Андрей Мостовой (3+1) и Малком (4+2) эффективно действуют в завершающей стадии. Вратарская линия остаётся слабейшей в команде, но до голкиперов «Зенита» дело доходит редко. Как итог, действующий чемпион мало пропускает.



«Факел» завершил прошлый розыгрыш ФНЛ на втором месте и завоевал прямой билет в РПЛ. В элитном дивизионе воронежский клуб ждал не самый тёплый приём. Команда Олега Василенко ещё не познала вкуса побед, трижды проиграв и четыре раза расписав мировую. Футбол страстный, результаты с учётом всех факторов как минимум добротные. Но борьбы за выживание не избежать.



Контролируя мяч лишь 43,7%, сине-белые неплохо действуют впереди. Конкретика в атаке высокая, ударов и моментов достаточно. «Ахиллесовой пятой» является оборона, пропустив 16 голов — по четыре от ЦСКА и «Спартака» и три от московского «Динамо». Лишь «Торпедо» пропустило больше.



При таких раскладах напрашивается ставка на победу «Зенита» с форой (-1.5 гола) за 1.65. Стоит присмотреться к пари на победу «Зенита» через тотал больше 3.5 за 2.65.

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