«Зенит» — «Факел»: смотреть онлайн матч группового этапа Кубка России, ставки и прогнозы

31 августа состоится матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 2.65.
Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Обе команды проведут первый матч в турнире.
Эксперты не сомневаются в подопечных Сергея Семака: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22 (80%). Успех «Факела» оценён в 14.90, это примерно 6% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 7.00 (14%).
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.53.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол «Факела» идёт с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.13.
Если «Зенит» победит с разницей в два мяча и более, зайдёт коэффициент 1.64.
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