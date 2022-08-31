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«Химки» — «Краснодар»: ставка Егора Титова на игру группового этапа Кубка России

«Химки» — «Краснодар»: ставка Егора Титова на игру группового этапа Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Краснодар» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.78.

«Нынешнее состояние «Химок» – ни для кого не секрет. Команда разваливается на глазах — поражение за поражением. Неприятно это всё наблюдать, учитывая, что в первых матчах сезона при Юране многое получалось и был результат. А за последние три матча пропустили 10 мячей. К стартовому составу есть вопросы. А тут ещё и новости появляются, что штаб Писарева могут снять, при этом вернуть Юрана. В общем, за голову хватаешься от происходящего в «Химках».

На таком фоне у «Краснодара» всё радужно и прекрасно. Команда играла в Химках в выходные, но против «Торпедо», победили уверенно. Краснодарцы остались в Москве, здесь продолжили подготовку. Думаю, как раз у краснодарцев ротация не будет очень уж серьёзной. Привозили на «Торпедо» основной состав, в основном все те же сыграют и против испытывающих проблемы «Химок».

Честно говоря, вариантов здесь для меня нет — надо просто ставить на «Краснодар». Можно, наверное, даже с форой сыграть. Но и на чистую победу неплохой коэффициент», — сказал Титов.

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