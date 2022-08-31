«Ростов» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 2.75 на матч Кубка России

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Динамо», игра состоится 31 августа.

Ставка: победа «Ростова» за 2.75.

В 1-м туре РПЛ-2022/2023 команды разошлись миром — 1:1. После этого команды не проигрывали и даже набрали одинаковое количество очков – по 13. Основная схожесть коллективов заключается в почти полном отказе от легионеров. Хотя бело-голубые активно пытаются усилить состав.

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«Ростов» идёт с серией без поражений из семи встреч. На этом отрезке у южан четыре ничьих и три победы. Сплошь над представителями нижней части турнирной таблицы — «Химками» (1:0), «Оренбургом» (2:1) и «Пари НН» (4:3). И, как видно, все с разницей в один мяч.

Две предыдущие встречи завершились вничью, но если с «Сочи» это был яркий футбол и после финального свистка на табло красовались цифры 2:2, то с ЦСКА сложилось по-иному. Скучный и блёклый матч продемонстрировали команды.



Московское «Динамо» смело чередует победы с ничейными результатами. На данный момент есть только одна встреча, которой сине-бело-голубые могут гордиться. Они одержали победу в дерби со «Спартаком», пусть и минимально — 1:0. В прошлом туре подопечные Йокановича расписали мировую с «Пари Нижний Новгород».

Причиной неудачи оказался Фернандес, который заработал удаление. Команда вела (2:0), нижегородцы размочили счёт с пенальти, а затем воспользовались численным преимуществом и сравняли счёт. Бело-голубые с учётом серьёзных кадровых потерь держатся достойно и исправно набирают очки, но без пары очень обидных осечек («Факел», «Пари НН») всё было бы гораздо лучше. Качество игры оставляет желать лучшего, что вполне объяснимо.



В Ростове-на-дону динамовцы чувствуют себя не слишком комфортно. Достаточно сказать, что в шести предыдущих матчах потерпели четыре поражения. Единственную победу одержали как раз при Сандро Шварце. Николай Комличенко будет очень мотивирован, свои трибуны помогут «Ростову». Пожалуй, кэф 2.75 на хозяев кажется завышенным.

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