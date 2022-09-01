ЦСКА — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита Кубка Открытия КХЛ

1 сентября состоится матч-открытие регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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По традиции в первой игре регулярного чемпионата встречаются финалисты минувшего розыгрыша Кубка Гагарина. Победитель становится обладателем Кубка Открытия.

Эксперты отдают небольшое преимущество действующему чемпиону КХЛ. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех «Металлурга» идёт за 2.86. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.37.



Аналитики сомневаются, что встреча окажется результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.88.

Итоговая победа ЦСКА оценена в 1.80, успех «Металлурга» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 2.12.

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