Эксперты оценили шансы «Манчестер Юнайтед» одержать третью победу в АПЛ подряд

1 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Тен Хаг: Роналду точно остаётся в «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдёт в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Манкунианцы одержали две победы в чемпионате Англии подряд.

Эксперты отдают преимущество подопечным Эрика тен Хага: поставить на успех «МЮ» можно с коэффициентом 2.10. Победа «Лестер Сити» оценена в 3.47. Заключить пари на ничью предлагается за 3.96.



Аналитики ждут от встречи высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча доступен за 2.28.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.32. Гол в каждом тайме идёт за 1.65.

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