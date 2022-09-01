Букмекеры назвали шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг US Open

1 сентября Квон Сон У из Южной Кореи и россиянин Андрей Рублёв сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Начало встречи — не ранее 18:00 мск.
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Явным фаворитом встречи считается российский теннисист, коэффициент на победу Андрея Рублёва составляет 1.15. Это примерно 83% вероятности. На успех корейца предлагается заключить пари с коэффициентом 6.00 (17%).
Эксперты ждут упорной борьбы: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 1.87, а тотал меньше 33.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.98. Ставки на четвёртый сет принимаются с коэффициентом 1.81.
Наиболее вероятный исход матча — победа Андрея Рублёва в трёх сетах (1.95). На успех россиянина в четырёх партиях предлагается поставить за 3.30.
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