«Торпедо» — ЦСКА: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забыл

В матче группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 «Торпедо» проиграло ЦСКА. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
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Уже на 14-й минуте голом отметился полузащитник ЦСКА Никита Ермаков. В середине второго тайма армейцы сумели укрепить своё преимущество благодаря голу Адольфо Гайча. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе армейцев со счётом 2:0.
ЦСКА одержал пятую победу подряд над «Торпедо» в официальных матчах. Серия длится с 2010 года.
В следующем туре группового этапа Кубка России ЦСКА встретится с екатеринбургским «Уралом». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
Московское «Торпедо» во втором туре Кубка России отправится в гости к «Сочи. Матч состоится в этот же день, начало – в 15:00 мск.
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