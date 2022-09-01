ЦСКА — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Открытия КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.14.



«Много, очень много копий было сломано во время межсезонья, и не мудрено: нынешний сезон впервые будет полностью внутренним. Пока ИИХФ ударными темпами себя банкротит, превращая все свои турниры в окончательный цирк на конной тяге, нам пришло время полностью сосредоточиться на внутренних резервах.

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Именно поэтому такое пристальное внимание было уделено грядущему чемпионату КХЛ. Причем внимание настолько большое, что мы до сих пор не знаем, по какой формуле будет разыгрываться плей-офф. В принципе, все пять-шесть возможных вариантов известны, и все они сейчас выглядят заманчивее того единственного, с которым мы все время жили. Но до начала плей-офф всем командам придется пройти длинный путь, который начнется в Москве с матча открытия.



На мой взгляд, весь предстоящий сезон ЦСКА пройдет под знаком того, что для главного тренера Сергея Федорова он станет вторым. Второй сезон недаром считается и для игроков, и особенно для тренеров, самым сложным с точки зрения психологии, так ведь для Федорова это еще усугубляется тем, что первый сезон у него получился сверхудачным. То есть даже просто повторить его будет архисложно, а любой другой результат будет как минимум шагом назад. А то и двумя шагами. А то и провалом.



Что же касается непосредственно матча открытия, то самое главное, что я точно не рекомендую, так это начинать с глобальных ставок. Обе команды по большому счету будут разминаться, вот и вы начните с небольших и разминочных ставок. Держа в уме тот факт, что матч этот больше нужен гостям, которые проиграли последний матч предыдущего сезона и вместе с ним Кубок Гагарина. И на матче открытия они по любому будут мотивированы гораздо сильнее, хоть и предстоит им играть на чужой «поляне».



Получается, что прогноз сложился сам собой: победа «Магнитки», причем она равным образом может быть и в основное время, и за его пределами. Просто потому, что уральцам эта победа нужна больше. А вообще, самым главным результатом будет ни чья-то победа, а сам хоккей. Пусть матч будет таким, чтобы мы могли после финальной сирены сказать: «Это было великое открытие», — сказал Лебедев.

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