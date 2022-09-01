«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре АПЛ.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.07.



«Игра, которая венчает пятый тур АПЛ. Это удобная встреча для «Манчестера». Потому что «Лестер» – клуб, который в этом сезоне в каждом матче и забивает, и пропускает.

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Для гостей, для «красных дьяволов» – это очень удобный соперник. Чтобы начать реализовывать идеи. Мне кажется, в этой игре разумно поставить на голы с обеих с сторон. У меня нет сомнений, что она доедет.



Также я думаю, что этот «Манчестер» оправился от шока на старте сезона. И ближайший тур позволит футболистам в полной мере реализовать задумки тренера», — сказал Казаков.

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