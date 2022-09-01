ЦСКА — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» и ТМ 5.5 за 3.60.



«Начнем говорить о регулярном чемпионате КХЛ. Обсудим стартовый матч ЦСКА — «Металлург», который является копией финальной серии прошлого сезона. Не будем забывать, что «Магнитка» вела в серии 3-1 и почти держала Кубок Гагарина у себя в руках, но ЦСКА выиграл три матча подряд.

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Кстати, с прошлого сезона команды не особенно и изменились. Воробьев по-прежнему наставник «Металлурга», а Федоров рулит за ЦСКА. Многие лидеры остались. Гостям даже удалось сохранить своих легионеров и даже усилили вратарскую линию.



Если смотреть на предсезонные матчи команд, то ЦСКА и «Металлург» набирали где-то по 60 процентов очков. Однако ЦСКА провел меньше матчей. В команде сделали более короткую предсезонку. Было всего 5 матчей при трех победах, а «Магнитка» сыграла 10-12 матчей. Все это должно сказаться на первой игре, так как «Металлург» должен быть в более хорошем игровом тонусе.



Напомним, что год назад ЦСКА в стартовом матче проиграл «Авангарду» (0:4). То есть если ЦСКА не очень убедительно выглядит в первом матче чемпионата, то ничего страшного в этом нет. Думаю, что в этом матче преимущество будет на стороне гостей. Тотал в матче вряд ли будет выше 5,5 шайбы.



Посмотрел по матчам предсезонки, там очень редко, когда «Магнитка» пробивала такой тотал и ЦСКА. Тем более что армейцы все же умеют играть в обороне и они постараются не раскрывать свою калитку. В этой игре возьму П2 и ТМ (5,5) за 3,60. Для Воробьева в этом матче важно взять хоть какой-то реванш», — сказал Лысенков.



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