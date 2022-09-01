«Лестер» – «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» за 2.07.



«Лестер» начал очень плохо. После четырех туров команда идет на последнем месте. И пока непонятно, за счет чего «лисы» собираются положение выправлять. В команде собраны хорошие футболисты, но лидеры прежние, и они не молодеют. Команде все равно нужно усиление, нужна свежая кровь, нужны молодые футболисты, которые добавят команде движения.

Холанд повторил удивительное достижение Анри, Дрогба, Руни и Кейна.

«Манчестер Юнайтед» начал с двух поражений, но после этого были две непростые победы. Потихоньку возвращается в строй Криштиану Роналду. Вместе с Каземиро (который также вышел на замену в последней игре) они выйдут на поле в стартовом составе и добавят качества, уверенности в себе.



Как бы «Лестер» ни старался набрать очки или одержать первую победу, «Манчестер Юнайтед» в мотивации и желании хозяевам не уступит. А мастерство у «МЮ» гораздо выше.



Я думаю, что это будет очень тяжелая игра. Но победит «Юнайтед». Ставлю на П2», — сказал Мор.



Тен Хаг: Роналду точно остаётся в «Манчестер Юнайтед».



«Вест Хэм» задолжал ЦСКА € 9 млн за трансфер Влашича.

Зделар: ЦСКА не нужно говорить громких слов о чемпионстве.



Агкацев: «Краснодар» способен бороться с «Зенитом».

Конте заявил, что в Англии неправильно используют VAR.



Кокорин на Кипре! Кто-то верит, что россиянин взялся за ум?