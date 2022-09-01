«Лестер» – «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 2.07.
«Лестер» начал очень плохо. После четырех туров команда идет на последнем месте. И пока непонятно, за счет чего «лисы» собираются положение выправлять. В команде собраны хорошие футболисты, но лидеры прежние, и они не молодеют. Команде все равно нужно усиление, нужна свежая кровь, нужны молодые футболисты, которые добавят команде движения.
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«Манчестер Юнайтед» начал с двух поражений, но после этого были две непростые победы. Потихоньку возвращается в строй Криштиану Роналду. Вместе с Каземиро (который также вышел на замену в последней игре) они выйдут на поле в стартовом составе и добавят качества, уверенности в себе.
Как бы «Лестер» ни старался набрать очки или одержать первую победу, «Манчестер Юнайтед» в мотивации и желании хозяевам не уступит. А мастерство у «МЮ» гораздо выше.
Я думаю, что это будет очень тяжелая игра. Но победит «Юнайтед». Ставлю на П2», — сказал Мор.
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