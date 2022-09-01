«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 5-го тура АПЛ «Лестер» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 1 сентября.
Ставка: «обе забьют – да» за 1.60.
«Лестер» завершил прошлый розыгрыш АПЛ на восьмой позиции в турнирной сетке, оказавшись в четырёх очках от зоны еврокубков. С другой стороны — свои еврокубковые амбиции подопечные Брендана Роджерса в полной мере продемонстрировали лишь под конец сезона, набрав 25 очков в последних 15 матчах.
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Новый сезон команда начала из вон рук плохо. В первую очередь «Лестер» провально действует в обороне, пропустив в стартовых четырёх турах 10 голов. И тут нельзя не напомнить про уход Каспера Шмейхеля в межсезонье и отсутствие реакции руководства клуба на потерю надёжного защитника тылов и лидера команды.
За счёт высокого прессинга относительно неплохо обстоят дела в атаке, несмотря на не самую завидную активность. Контролируя мяч в среднем 55,5 (шестой показатель), игроки выполняют по 10,8 удара, из которых 3,3 в створ ворот (18-й и 17-й результаты), но при этом «лисы» ещё не покидали поле без голевой отметки.
Джейми Варди, Джеймс Мэддисон и компания забили шесть голов. За сумевшим встать на победную тропу «МЮ» тоже не заржавеет. При таких раскладах напрашивается ставка «обе забьют — да» за 1.60. Учитывая результативность клубов — это надёжный вариант.
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