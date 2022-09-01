ЦСКА – «Металлург» Магнитогорск: ставка Германа Титова на матч открытия КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Металлург» Магнитогорск.
Ставка: ТМ 4.5 за 1.95.
«В прошлом году Кубок Открытия достался действующему чемпиону, и в этом случится то же самое. ЦСКА знает, как побеждать «Магнитку», и добьётся успеха на своём льду. В весеннем финале главным козырем «Металлурга» была скорость, создавать проблемы для армейцев получалось только с помощью сверхбыстрых движения и игры в пас.
Дарья Миронова дала прогноз на матч ЦСКА — «Металлург».
Однако очевидно, что на старте сезона команда Воробьёва так быстро бегать не сможет. Не впечатляла в контрольных матчах и оборона: надёжных защитников-домоседов явно не хватает. Наконец, состав также может быть не оптимальным – непонятно, вернётся из лазарета Лайпсик или нет.
В этих условиях ЦСКА для победы просто потребуется сыграть в свой хоккей. Дополнительным козырем хозяев станет самоотдача. На матч придут не только болельщики, но и кураторы армейцев. Дополнительной мотивацией будет церемония в честь Суперсерии-1972, в которой тон задавали тоже легенды ЦСКА. Мы знаем, что постоянно играть в условиях накачки нельзя, но разово такие вещи срабатывают.
Вот и в Кубке открытия они сработают за чемпионов. Хотя града заброшенных шайб я бы не ждал – зрители увидят немного заброшенных шайб. Моя ставка – тотал меньше 4,5 шайбы», — сказал Титов.
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