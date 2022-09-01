«Лестер» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии 1 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Лестер» — «МЮ».



Ставка: победа «МЮ» за 2.06.



«Лестер» очень плох. Против «Челси» команда играла целый час в большинстве, но у нее абсолютно не было идей, как это численное преимущество реализовать.

Холанд повторил удивительное достижение Анри, Дрогба, Руни и Кейна.

Единственный гол забили благодаря индивидуальному мастерству Барнса, в остальном же все было в их исполнении достаточно тоскливо и уныло. Да и Варди перестал забивать то, что раньше щелкал как орешки. Три поражения подряд уже у «Лестера» и десять пропущенных мячей в четырех турах…



«Юнайтед» в целом заслужил победу в Саутгемптоне. Команда тен Хага, как и в матче с «Ливерпулем», играла явно в более качественный футбол, чем раньше. Возможно, все дело в том, что снова на скамейке запасных остались Магвайр и Роналду.

Как бы то ни было, дело сдвинулось с мертвой точки, и игра постепенно стала у манкунианцев вырисовываться. И моменты теперь регулярно создаются, и в организации игры без мяча очевиден прогресс. Видимо, дальше будет только лучше», — сказал Петросьян.

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Уткин: матчи блогеров в Кубке России гораздо интереснее игр команд РПЛ.



Зелимхан Бакаев: матч со «Спартаком» — один из самых главных.



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