«Лестер» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии 1 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Лестер» — «МЮ».
Ставка: победа «МЮ» за 2.06.
«Лестер» очень плох. Против «Челси» команда играла целый час в большинстве, но у нее абсолютно не было идей, как это численное преимущество реализовать.
Холанд повторил удивительное достижение Анри, Дрогба, Руни и Кейна.
Единственный гол забили благодаря индивидуальному мастерству Барнса, в остальном же все было в их исполнении достаточно тоскливо и уныло. Да и Варди перестал забивать то, что раньше щелкал как орешки. Три поражения подряд уже у «Лестера» и десять пропущенных мячей в четырех турах…
«Юнайтед» в целом заслужил победу в Саутгемптоне. Команда тен Хага, как и в матче с «Ливерпулем», играла явно в более качественный футбол, чем раньше. Возможно, все дело в том, что снова на скамейке запасных остались Магвайр и Роналду.
Как бы то ни было, дело сдвинулось с мертвой точки, и игра постепенно стала у манкунианцев вырисовываться. И моменты теперь регулярно создаются, и в организации игры без мяча очевиден прогресс. Видимо, дальше будет только лучше», — сказал Петросьян.
Тедеско: я был шокирован уходом Федуна из «Спартака».
Уткин: матчи блогеров в Кубке России гораздо интереснее игр команд РПЛ.
Зелимхан Бакаев: матч со «Спартаком» — один из самых главных.
Стало известно, кто рассудит матч «Спартак» — «Зенит».
Захарян не перейдёт в «Челси» из-за антироссийских санкций.
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