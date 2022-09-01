Андрей Рублёв — Квон Сон У: прогноз Сергея Фомина на матч второго круга US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч второго круга US Open Андрей Рублёв — Квон Сон У.



Ставка: победа Квона с форой (+7.5) за 1.65.



«С трудом Андрей Рублёв пробился во второй круг US Open (в пяти сетах сломил сопротивление Ласло Джере из Сербии), но подобные неуверенные выступления россиянина уже стали привычными.

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Рублёв в последнее время перестал соответствовать тому уровню, на котором играл два года назад. Много ненужной возни и поражений от соперников ниже классом.



Самое печальное — наш соотечественник не меняется по характеру и игровой стилистике. Практически отсутствует креатив в действиях Рублёва, слабо работает приём. На фоне такого соперника кореец Квон имеет неплохие перспективы как минимум борьбу навязать.



Квон умеет работать от подачи, она у него хорошо поставлена. А ещё он в боевом состоянии подходит к «Шлемам», как правило. Корейский спортсмен только в этом сезоне взял по сету у Джоковича, всё того же Рублёва («Ролан Гаррос») и две партии у Шаповалова в Австралии.



На предстоящую встречу снова видим недооценку толкового корейского парня, большие форы предлагают конторы. И мы постараемся этим воспользоваться», — сказал Фомин.

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