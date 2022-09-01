«Аталанта» — «Торино»: прогноз на матч Серии А от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Торино», который состоится в Бергамо.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.74.

Один из главных матчей тура. Букмекеры уверены, что в нём есть явный фаворит. «Аталанта» сейчас выглядит более стабильно не только в плане результатов, но и из-за кадровой ситуации.

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Пока подопечные Джан Пьеро Гасперини не слишком эффективны в атаке, забивая не более двух голов в среднем за матч, однако в первых трёх турах они играли с закрытыми аутсайдерами «Сампдорией» и «Вероной», а также с действующим чемпионом «Миланом» (1:1), поэтому многого ждать в атаке от бергамасков не стоило.



«Торино» позволяет соперникам у своих ворот обычно гораздо больше, ведь им забивали даже новички чемпионата «Монца» и «Кремонезе», а в двух последних очных матчах «быков» с «Аталантой» в Бергамо команды забили 14 голов – были зафиксированы ничьи со счётом 3:3 и 4:4.



Без Миранчука атакующий потенциал обновлённого «Торино» Ивана Юрича снизился, но у хорватского специалиста по-прежнему хватает ресурсов, чтобы добывать результат, — Никола Влашич и Неманья Радоньич в неплохой форме. Кроме того, в четырёх из пяти последних игр туринцев на выезде забивалось не менее трёх голов.

Таким образом, в этом матче стоит взять тотал больше 2.5 гола с коэффициентом 1.74. Также можно рассмотреть результативность хозяев, ведь бергамаски забивали минимум два гола в ворота «Торино» в шести последних матчах с ним. Тотал «Аталанты» больше 1.5 гола стоит 1.70.

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