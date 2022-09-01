ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск: прогноз на матч КХЛ от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.95.

Завершились утомительные тренировочные сборы, клубы КХЛ открывают новый сезон. По традиции первыми выходят на лёд участники финальной серии плей-офф прошлого года. Напомним, победу в семи матчах праздновал ЦСКА.

Где покажут матч ЦСКА — «Металлург» в прямом эфире.

Армейцы традиционно провели предсезонную подготовку в Минске, где заложили прочный фундамент физической активности на предстоящий чемпионат. Сергей Фёдоров ограничился пятью контрольными играми. Москвичи не слишком расстроились из-за посредственного результата — всего три победы из пяти.



Магнитогорский «Металлург» в ходе тренировочных сборов уделил больше внимания набору физической формы, чем отработке взаимодействия хоккеистов на льду. Предстоящий сезон станет рекордным по количеству игр в регулярном первенстве, поэтому пройти этот марафон матчей без спадов —.главная задача для тренерского штаба «Магнитки».

Очные встречи финалистов минувшего розыгрыша Кубка Гагарина отличаются низкой результативностью. Соперники высокого уровня и великолепно знают сильные и слабые стороны оппонента. Тренерский штаб Сергея Фёдорова уже доказал, как умеет детально разбирать тактику соперника.



Стоит учесть, что в трёх последних очных противостояниях на площадке ЦСКА команды не забросили больше четырёх шайб. Весьма перспективно смотрится ставка «тотал меньше 4.5 шайбы» за коэффициент 1.95.

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