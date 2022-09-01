«Лестер» — «Ман Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ничья за 3.80.
«Лестер» стартовал просто отвратительно в нынешнем сезоне и до сих пор не может одержать победу. Из-за этого команда опустилась на последнюю позицию, только с «Брентфордом» (2:2) пополнив копилку. Во всех остальных матчах коллектив тоже забивал, однако соперники были серьёзные. Вот и с «Челси» (1:2) на днях он не справился.
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«Манчестер Юнайтед» очень тяжело выглядел в стартовых противостояниях и проигрывал не самым грозным противникам. Ворота «Брентфорда» (0:4) и вовсе не удалось поразить. Матч с «Ливерпулем» (2:1) зарядил подопечных тен Хага, да и с «Саутгемптоном» (1:0) проблем не возникло.
По моему мнению, сегодня встречаются два достаточно равных противника, у которых сейчас не самые лучшие времена на старте сезона. Хозяева плетутся в конце турнирной таблицы и остро нуждаются в очках.
Думаю, «лисы» на домашнем стадионе не уступят, но и одолеть манкунианцев будет сложно, всё-таки «красные» начали набирать обороты», — сказал Павлюченко.
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