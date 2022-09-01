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ЦСКА — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на игру за Кубок Открытия КХЛ

ЦСКА — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на игру за Кубок Открытия КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск).

Ставка: победа «Металлурга» за 2.85.

«Из межсезонья ЦСКА вышел абсолютным котом в мешке. Слишком мало контрольных матчей, победы – только над слабыми соперниками. Никто не понимает, чего ждать осенью от команды Фёдорова. Но с «Магниткой» их сравнивать достаточно легко. Со времён финала «металлурги» не стали слабее, а армейцы – стали.

Во-первых, ЦСКА не сумел сохранить ключевых легионеров, а их соперник сумел. Во-вторых, после отправки Федотова в армию у армейцев нет сильной вратарской линии – уральская бригада Кошечкин – Паскуале явно сильнее. В-третьих, «Металлург» сумел укрепить силовую линию опытным Фисенко, в команде нет проблем с центрами. Наконец, команда Воробьёва в контрольных матчах очень интересно работала в большинстве. Поставил бы на то, что «Магнитка» возьмёт мини-реванш за весенний финал и ярко победит. Причём забьёт армейцам чеиыре-пять шайб – когда в рамке нет Федотова, для великолепной атаки гостей самое время показывать класс. Выбрал бы ставку на победу «Металлурга» в основное время», — сказал Емелин.

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