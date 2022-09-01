ЦСКА — «Металлург»: смотреть онлайн матч Кубка Открытия КХЛ 1 сентября, ставки и прогнозы

1 сентября состоится матч-открытие регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск. Начало игры запланировано на 19:00 мск.
«Миннесота» обменяла Дмитрия Куликова.
По традиции в первой игре регулярного чемпионата встречаются финалисты минувшего розыгрыша Кубка Гагарина. Победитель становится обладателем Кубка Открытия.
Эксперты отдают небольшое преимущество действующему чемпиону КХЛ. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех «Металлурга» идёт за 2.86. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.37.
Аналитики сомневаются, что встреча окажется результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.88.
Итоговая победа ЦСКА оценена в 1.80, успех «Металлурга» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 2.12.
Дарья Миронова дала прогноз на матч ЦСКА — «Металлург».
Тренер «Йокерита»: я не знаю, кто продолжает платить мне зарплату.
The Hockey Writers: Капризов не станет капитаном «Миннесоты».
Вайсфельд оценил шансы «Локомотива» выиграть Кубок Гагарина.
В НХЛ высказались об участии сборной России в Кубке мира — 2024.
Калинин: Пулккинен сразу сказал, что не уйдёт из-за ситуации на Украине.
- 1 сентября 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:09
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:21
-
04:38
-
04:04
-
03:28
-
00:30
- 31 августа 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:41
-
17:00
-
16:17
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:20
-
14:00
-
13:30