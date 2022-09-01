Пётр Ян — Шон О’Мэлли: когда бой UFC 290, во сколько начало, кто фаворит

22 октября в Абу-Даби состоится бой бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, представляющего Россию, с американцем Шоном О’Мэлли. В октагон соперники выйдут не раньше 4:00 мск.
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Есть то, что объединяет двух спортсменов, – свои последние встречи они провели неудачно. Россиянин в прошлом бою со Стерлингом не смог вернуть титул чемпиона. А Шон случайно ткнул в глаз своему сопернику, и поединок признали несостоявшимся.
Увидеть бой Яна и О’Мэлли на UFC 280 можно будет на телеканале «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
Аналитики выбрали фаворита – это Пётр Ян. Поставить на победу бывшего чемпиона UFC можно с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности. Неожиданный успех американского спортсмена Шона О’Мэлли эксперты оценили в 4.12 — это примерно 24% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, то сыграет коэффициент 50.00.
Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.63. Если россиянин и американец закончат поединок раньше, то сыграет коэффициент 2.27.
Генри Сехудо дал прогноз на бой Шон О'Мэлли — Пётр Ян на UFC 280.
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Пётр Ян вошёл в число топ-10 бойцов UFC без учёта весовых категорий.
Тренер Яна: я считаю, что Пётр победил в поединке со Стерлингом.
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