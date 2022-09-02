«Уфа» — «Арсенал» Тула: букмекеры оценили шансы в матче Первой лиги

2 сентября состоится матч 8-го тура Первой лиги «Уфа» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Кевин Кураньи: я помог Кокорину перейти в «Арис».
Игра состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». «Уфа» набрала восемь очков в семи турах, на счету туляков 10 баллов.
Эксперты считают шансы команд практически равными: поставить на победу туляков предлагается с коэффициентом 2.60. Успех уфимцев оценивается в 2.67. На ничью дают коэффициент 3.47.
Аналитики не уверены, что игры окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 мяча идут за 1.90.
Если забьёт «Уфа», сыграет коэффициент 1.33. Гол «Арсенала» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.72.
Гол в каждом тайме оценивается в 1.80, результативная ничья — в 5.30.
Колосков: я не верю, что «Челси» интересовался Захаряном.
Николсон решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основе.
Новичок ЦСКА Виллиан Роша объяснил, почему подписан на Вагнера Лава.
«Манчестер Юнайтед» впервые в 2022 году выиграл три матча АПЛ подряд.
Виллиан Роша: после беседы с Федотовым почувствовал себя как дома.
«Аталанта» впервые за 4,5 года обыграла «Торино» дома и возглавила Серию А.
- 2 сентября 2022
-
06:27
-
06:00
-
05:23
-
04:36
- 1 сентября 2022
-
21:48
-
20:30
-
19:41
-
19:00
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:09
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:21
-
04:38
-
04:04
-
03:28
-
00:30
- 31 августа 2022
-
19:00