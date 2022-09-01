Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Северсталь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Северсталь».

Ставка: «Трактор» победит за 1.79.

Соперники громко пошумели в минувшем сезоне, хотя, конечно, имели надежды на большее. Челябинцы до последних матчей регулярного чемпионата КХЛ держали в напряжении лидеров Восточной конференции и финишировали на третьей позиции. Гости, к удивлению многих, оказались на пятом итоговом месте Запада.

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В плей-офф «Северсталь» едва не выбила московское «Динамо» (ещё до разгона звёздных хоккеистов), а «Трактор» дошёл до финала конференции. Там, правда, безропотно покорился «Металлургу» в пяти встречах.

«Белые медведи» в межсезонье потеряли ряд ключевых хоккеистов, которые во многом определяли результат команды. Оставил команду и надёжный голкипер Роман Вилл. Тем не менее на предсезонном турнире на Кубок губернатора Челябинской области «Трактор» одержал победу. В ходе подготовки к чемпионату хозяева провели восемь матчей. Они одержали четыре победы и четыре встречи проиграли (справедливости ради, только дважды — в основное время).



«Северсталь» сумела удержать лидеров, которые хорошо выступили в минувшем первенстве. В ходе подготовки к чемпионату Андрей Разин, который проводит в команде пятый сезон, сделал акцент на наборе физических кондиций. Его подопечные приняли участие в турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. По итогам состязания «Северсталь» заняла третье место.

Положение «Северстали» остаётся прежним: скромные финансовые возможности, отсутствие громких имён — и в то же время необычайная обученность, системность и задор. Этого добра должно хватить, чтобы финишировать в районе пятого-шестого места на Западе. А если кто-то из фаворитов угодит в кризис, можно забраться и повыше.

И всё же здесь ставим на «Трактор». Анвар Гатиятулин восполнил потери лидеров минувшего сезона за счёт командной игры. «Белые медведи» хорошо готовы физически, состав у челябинцев мощнее, плюс свой лёд. «Трактор» выиграл у «Северстали» три последние очные встречи и, весьма вероятно, продолжит серию.

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