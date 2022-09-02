«Трактор» — «Северсталь»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Северсталь». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
Фил Эспозито: я хорошо лажу с Владимиром Путиным.
Игра пройдёт в Челябинске. Обе команды проведут первый матч в новом сезоне.
Эксперты считают явным фаворитом подопечных Анвара Гатиятулина: поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 1.82. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён в 3.90. Ничья после трёх периодов доступна за 4.45
Аналитики ждут от команд результативного хоккея: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Заключить пари на «обе забьют» в первые 10 минут предлагается с коэффициентом 11.50.
Итоговая победа «Трактора» доступна за 1.45, успех «Северстали» с учётом овертайма и буллитов идёт за 2.90.
Калинин: Пулккинен сразу сказал, что останется в «Тракторе».
Артемий Панарин пожелал «Ак Барсу» попасть в плей-офф КХЛ.
Фетисов: в КХЛ нет интриги, всё решат три клуба.
Воробьёв: на 1 сентября «Металлургу» преподали хороший урок.
Почему сборную России обязаны взять на Кубок мира — 2024.
Министр спорта РФ рассказал, чего ждёт от нового сезона КХЛ.
- 2 сентября 2022
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:23
-
04:36
- 1 сентября 2022
-
21:48
-
20:30
-
19:41
-
19:00
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:09
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:21
-
04:38
-
04:04