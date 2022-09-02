«Трактор» — «Северсталь»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Северсталь». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

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Эксперты считают явным фаворитом подопечных Анвара Гатиятулина: поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 1.82. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён в 3.90. Ничья после трёх периодов доступна за 4.45

Аналитики ждут от команд результативного хоккея: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Заключить пари на «обе забьют» в первые 10 минут предлагается с коэффициентом 11.50.

Итоговая победа «Трактора» доступна за 1.45, успех «Северстали» с учётом овертайма и буллитов идёт за 2.90.

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