«Автомобилист» — «Локомотив»: время начала матча, где смотреть онлайн, какой канал покажет

2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

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Игра пройдёт в Екатеринбурге. Соперники проведут первый официальный матч в новом сезоне.

В прямом эфире матч «Автомобилист» — «Локомотив» покажет телеканал KHL Prime.

Эксперты считают шансы команд абсолютно равными. Поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.55. Таким же коэффициентом оценивается успех «Локомотива» — 2.55. Ничья по итогам трёх периодов доступна за 3.93.



Аналитики ждут от встречи в Екатеринбурге высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

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