«Трактор» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Северсталь».



Ставка: победа «Трактора» за 1.85.



«Обоих соперников объединяет тот факт, что каждый из них вполне способен стать возмутителем спокойствия в своей конференции. Тем более, что в предыдущем сезоне они такими возмутителями уже стали. И хоть говорят, что снаряд дважды в одну воронку не падает, и у «Трактора», и у «Северстали» в наличии все предпосылки к тому, чтобы как минимум повторить свои прошлогодние истории. А как максимум — сделать еще один шаг и навести шороху в плей-офф.

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Но это все картинки из далекого будущего, а пока все замерли на старте, у всех сплошные нули в турнирной таблице, и все подошли к старту сезона, с одной стороны, страшно соскучившимися по нормальному хоккею, а во-вторых, в разной степени готовности. Не думаю, что и Гатиятулин, и Разин будут рвать жилы с самого начала – какой-то резерв мощности они непременно должны себе оставить.



В таких условиях и станет самым важным, кто из наставников подвел своих подопечных ближе к пику формы. А еще нельзя забывать, что челябинцы в последние пару сезонов научились с череповчанами справляться и спокойно, и без излишнего перенапряжения. Раньше у «Трактора» с этим были проблемы, раньше от «Северстали» уральцам приходилось в основном огребать.

Но последние три матча «Трактор» у «Северстали» выиграл, а ведь два из них прошли в Череповце. Причем разница шайб достаточно весомая — 12:2, и лишь в одном матче из трех северяне сумели навязать уральцам борьбу, уступив лишь в серии послематчевых буллитов, два же остальных продули вчистую.



А теперь умножьте все это на непредсказуемость первых матчей любого сезона. И если после этого еще сохраняется желание рискнуть деньгами, то предположу домашнюю победу «Трактора» с достаточно скромным преимуществом в одну-две шайбы, зато одержанную в основное время», — сказал Лебедев.

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