«Уфа» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Уфа» — «Арсенал Тула» от авторов Betassist специально для «Чемпионата».

Ставка: победа «Уфы» с нулевой форой за 1.88.

«Уфа» переживает не лучшие времена. На команду надвигается финансовый кризис. Генеральный директор Шамиль Газизов пока находит средства на существование клуба, хотя слухи в прессе ходят всё активнее. Да и среди футболистов чувствуется напряжение. Вероятно, что именно с этим связаны неудачные результаты в августе — всего одна победа за последние пять матчей.

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Тульский «Арсенал» в минувшем туре снова сыграл вничью и до пяти встреч продлил безвыигрышную серию. После яркого начала сезона подопечные Олега Кононова попали в затяжной кризис. Четыре ничейных результата и одно поражение сказались на перспективах занять высокое место.

Конечно, всё ещё впереди, возможностей исправить положение будет предостаточно. Однако постоянные осечки только закрепляют команду в середине таблицы. Пока до лидеров не так далеко, но ещё пара-тройка неудач — и отставание станет заметным.

В августе у «Уфы» сменился главный тренер — у руля команды встал Денис Попов. Пока ему не удалось вернуть уверенность в команду. Игра с тульским «Арсеналом» — хороший вариант для старта с чистого листа. Имя у соперника громкое, а вот качественного и стабильного футбола не видно.

Гости не в порядке, их оборона под давлением допускает регулярные ошибки. Из пяти последних очных встреч в Уфе хозяева выиграли три матча. Кроме того, была одна ничья. Рискнём и рекомендуем рассмотреть ставку «победа «Уфы» с форой (0)» за 1.88. В случае мирного исхода произойдёт возврат.

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