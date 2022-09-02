«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: результат матча, кто выиграл, как сыграл Роналду

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «красных дьяволов».
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В середине первого тайма полузащитник Джейдон Санчо вывел подопечных Эрика тен Хага вперёд после передачи нападающего Маркуса Рашфорда. На 59-й и 68-й минутах в составе манкунианцев на поле вышли Каземиро и Криштиану Роналду соответственно, которые помогли команде удержать победу – 1:0.
Для «Манчестер Юнайтед» победа над «Лестером» стала третьей кряду. Ранее подопечные Эрика тен Хага смогли обыграть «Ливерпуль» (2:1) и «Саутгемптон» (1:0).
В этих встречах, как в сегодняшней игре с «Лестером», звёздный нападающий Криштиану Роналду начинал встречу на скамейке запасных. Португалец снова не отметился результативными действиями.
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