Андрей Рублёв — Квон Сон У: результат матча US Open, кто победил, какой счёт

Россиянин Андрей Рублёв уверенно прошёл в третий круг Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, обыграв корейца Квон Сон У в трёх партиях.

Рублёв впервые за 25 матчей выиграл сет со счётом 6:0.

Рублёв одержал победу со счётом 6:3, 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

На счету Квон Сон У три эйса и две двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Рублёв 11 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал все шесть имевшихся брейк-пойнтов.



В третьем круге соперником Андрея Рублёва станет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания). В первом круге россиянин обыграл серба Ласло Джере.



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