Андрей Рублёв — Квон Сон У: результат матча US Open, кто победил, какой счёт

Россиянин Андрей Рублёв уверенно прошёл в третий круг Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, обыграв корейца Квон Сон У в трёх партиях.
Рублёв впервые за 25 матчей выиграл сет со счётом 6:0.
Рублёв одержал победу со счётом 6:3, 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.
На счету Квон Сон У три эйса и две двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Рублёв 11 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал все шесть имевшихся брейк-пойнтов.
В третьем круге соперником Андрея Рублёва станет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания). В первом круге россиянин обыграл серба Ласло Джере.
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.
Украинка Костюк не пожала руку белоруске Азаренко на US Open.
Азаренко: поступок украинки Костюк не стал для меня сюрпризом.
Медведев объяснил, почему считает Надаля главным фаворитом US Open.
Французская теннисистка обвинила бывшего тренера в изнасиловании.
Тарпищев: успехи Серены Уильямс показывают уровень женского тенниса.
Александрова покинула US Open, хотя выиграла первый сет 6:0.
Потапова проиграла китаянке Циньвэнь два тай-брейка и покинула US Open.
- 2 сентября 2022
-
04:36
- 1 сентября 2022
-
21:48
-
20:30
-
19:41
-
19:00
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:09
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:21
-
04:38
-
04:04
-
03:28
-
00:30
- 31 августа 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:41