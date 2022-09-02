«Уфа» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч Первой лиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Уфа» — «Арсенал».
Ставка: ничья или победа «Уфы» в один мяч за 2.37.
«В прошлом году «Уфа» доигралась до вылета во второй по силе дивизион, что дало шанс Сергею Томарову доказать свою состоятельность на посту главного тренера и вернуть «горожан» назад – в элитный дивизион. Пока не видно, за счёт чего это произойдет, при этом две победы за семь туров и девятая позиция не вселяют оптимизма.
Топ трансферов перед дедлайном. Гранды здорово усилились «на флажке».
Впрочем, такая же задача и у Тулы, которая потерпела такое же фиаско, при этом опережает сегодняшних хозяев всего на три балла.
«Канониры» далеко не ушли – две победы за семь туров, при этом у команды всего на два балла больше. Я считаю, что встречаются две абсолютно равные команды, у которых абсолютно идентичные проблемы. Более того, у хозяев речь идет даже о снятии с турнира, что может дать импульс игрокам. Тем не менее, больше склоняюсь к мирному исходу противостояния», — сказал Мостовой.
Данни: прибыл в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак».
Александр Кержаков: «Спартак» ещё не забивал конкурентоспособным командам.
Черчесов: по какой причине Захарян должен сейчас расстраиваться?
В ЦСКА «новый Игнашевич». Виллиан Роша готов стать легендой.
Команды АПЛ установили рекорд по тратам в летнее трансферное окно.
Почему срыв трансфера Захаряна в «Челси» — это замечательно.
- 2 сентября 2022
-
11:01
-
10:00
-
09:37
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:23
-
04:36
- 1 сентября 2022
-
21:48
-
20:30
-
19:41
-
19:00
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:09
-
07:00
-
06:22