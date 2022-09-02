«Уфа» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч Первой лиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Уфа» — «Арсенал».



Ставка: ничья или победа «Уфы» в один мяч за 2.37.



«В прошлом году «Уфа» доигралась до вылета во второй по силе дивизион, что дало шанс Сергею Томарову доказать свою состоятельность на посту главного тренера и вернуть «горожан» назад – в элитный дивизион. Пока не видно, за счёт чего это произойдет, при этом две победы за семь туров и девятая позиция не вселяют оптимизма.

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Впрочем, такая же задача и у Тулы, которая потерпела такое же фиаско, при этом опережает сегодняшних хозяев всего на три балла.

«Канониры» далеко не ушли – две победы за семь туров, при этом у команды всего на два балла больше. Я считаю, что встречаются две абсолютно равные команды, у которых абсолютно идентичные проблемы. Более того, у хозяев речь идет даже о снятии с турнира, что может дать импульс игрокам. Тем не менее, больше склоняюсь к мирному исходу противостояния», — сказал Мостовой.

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