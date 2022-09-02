«Спартак» – «Амур»: прогноз Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч «Спартак» – «Амур».



Ставка: победа «Спартака» за 1.72.



«Гости не будут страдать от привычных проблем с акклиматизацией, поскольку после Кубка мэра остались в Москве. Но все, чем это поможет – достойно проиграть. Слишком уж слабое нападение у нынешнего «Амура».

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Голов будет много – больше пяти. «Спартак» — одна из самых веселых команд межсезонья: в среднем три забитых и больше четырех пропущенных за матч. Борис Миронов еще в прошлом году показал, что умеет грамотно распределять приоритеты, и делает ставку как раз на матчи с аутсайдерами чемпионата – в них легче выиграть и набрать необходимые очки.

Поэтому настрой красно-белых будет максимальным, а как команда они намного сильнее. Моя ставка — победа «Спартака», — сказал Емелин.



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