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«Сочи» — «Сибирь»: ставка Максима Лебедева на игру чемпионата КХЛ 2 сентября

«Сочи» — «Сибирь»: ставка Максима Лебедева на игру чемпионата КХЛ 2 сентября
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Сибирь».

Ставка: ничья за 3.80.

«Интересную шутку увидел в межсезонье при общении болельщиков в соцсетях. Точно не процитирую, но смысл был таков: Андрей Назаров получил, быть может, свой последний шанс в КХЛ – и сразу же полез драться.

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Понятно, что драться полез не сам Назаров, драться полезли его подопечные. Кому-то это понравилось, кому-то – не очень. Другое дело, что нынешний регламент даже теоретически не оставляет никому возможностей сделать в КХЛ вторую «Филадельфию». Сразу же санкции будут такими, что мало не покажется.

Тем не менее ХК «Сочи» дерётся, и нам остаётся дождаться, будут ли южане сами себе отрывать могилу в межсезонье или Назаров так куражился исключительно на предсезонке, а в официальных матчах все его подопечные станут паиньками и даже косо смотреть в сторону соперников не будут. А на матч с «Авангардом», к которому Назаров давно неровно дышит, и вовсе выйдут с цветами.

В общем, посмотрим. Но в домашнем матче сочинцев с «Сибирью» цветов не ожидается, а вот взаимной упёртости ожидается через край. Эти соперники по-другому и не играют. Мало того что в официальных матчах абсолютное равенство по числу побед, так ведь и победы эти сплошь в одну шайбу. И даже когда шайб этих в сумме оказывается немало (но это редко, обычно всё-таки совсем мало), то и там победитель оказывается по счёту на тоненького.

То есть в том, что будет жарко, можно не сомневаться. И даже думаю, можно предсказать, что основного времени соперникам не хватит – по своему потенциалу команды достойны друг друга. Думаю, финальная сирена прозвучит при счёте 2:2, максимум – 3:3. А потом сибиряки всё-таки возьмут второе очко, потому что осторожности и внимательности у гостей должно быть больше», — сказал Лебедев.

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