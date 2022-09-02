«Уфа» — «Арсенал» Тула: Первая лига, смотреть онлайн матч 8-го тура, ставки и прогнозы

2 сентября состоится матч 8-го тура Первой лиги «Уфа» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
WhoScored представил символическую сборную РПЛ по итогам августа.
Игра состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». «Уфа» набрала восемь очков в семи турах, на счету туляков 10 баллов.
Эксперты считают шансы команд практически равными: поставить на победу туляков предлагается с коэффициентом 2.60. Успех уфимцев оценивается в 2.67. На ничью дают коэффициент 3.47.
Аналитики не уверены, что игры окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 мяча идут за 1.90.
Если забьёт «Уфа», сыграет коэффициент 1.33. Гол «Арсенала» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.72.
Гол в каждом тайме оценивается в 1.80, результативная ничья — в 5.30.
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