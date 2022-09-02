Легенды «Спартака» — Легенды «Зенита»: эксперты назвали шансы москвичей взять реванш

2 сентября состоится выставочный матч между Легендами «Спартака» и «Зенита». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

WhoScored представил символическую сборную РПЛ по итогам августа.

Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». В первой игре, которая прошла в Санкт-Петербурге, зенитовцы победили со счётом 2:0.



Эксперты считают, что и во втором матче сильнее окажутся Легенды «Зенита»: поставить на победу петербуржцев предлагается с коэффициентом 1.77. Успех москвичей оценивается в 3.55. На ничью дают коэффициент 4.30.



Аналитики уверены, что игра окажется результативной: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.27, а на ТМ 3.5 гола можно поставить за 3.40.



Если забьёт «Спартак», сыграет коэффициент 1.09. Гол «Зенита» доступен с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.14.



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