«Боруссия Дортмунд» — «Хоффенхайм»: прогноз «Чемпионата» на матч Бундеслиги

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Хоффенхайм».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.75.

После поражения в первом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» выдал серию из трёх побед, в которых забил 10 мячей. И это несмотря на переполненный лазарет, в котором оказались сразу три защитника.

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Если вынести за скобки матч 1-го тура, в котором «Хоффенхайм» с 19-й минуты играл в меньшинстве, «деревенские» пропустили всего два гола за три игры. При этом допускали в среднем всего три удара в створ по своим воротам за матч.



Но из топ-соперников у «Хоффенхайма» был лишь «Байер», который отвратительно начал сезон и идёт в зоне вылета. «Боруссия» на своём поле могла бы устроить защите гостей настоящий стресс-тест, но вот уже три домашних матча подряд дортмундцы не могут забить более двух мячей. А последняя домашняя игра и вовсе обернулась шоком, когда «Вердер» забил три гола с 89-й по 95-ю минуту и выиграл матч со счётом 0:2.



Лишь однажды за пять последних домашних игр «Боруссия» смогла сохранить свои ворота на замке – и этому поспособствовал всё тот же неудачник текущего сезона «Байер». Предположим, что нас ждёт обоюдоострая игра, в которой каждая команда забьёт как минимум по одному голу. На «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» дают 1.75 — хороший вариант.

Ставить на исход не рискнём, для «шмелей» это неудобный соперник. С 2011 по 2022 год команды сыграли 18 очных встреч, из которых восемь раз выиграла «Боруссия», шесть раз была зафиксирована ничья и четыре победы на счету «Хоффенхайма». В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Хоффенхайм» победил дома 1:0, а «Боруссия» взяла реванш со счётом 2:0.

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