Букмекеры назвали шансы Даниила Медведева выйти в четвёртый круг US Open

3 сентября россиянин Даниил Медведев и китаец У Ибин сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.
Украинка Костюк не пожала руку белоруске Азаренко на US Open.
Спортсмены сыграют последним запуском, начало матча ожидается не ранее 3:30 мск.
Эксперты не сомневаются в победе Даниила Медведева, коэффициент на победу первой ракетки мира составляет 1.04. Это примерно 93% вероятости На успех китайца можно поставить в букмекерских конторах за 13.00 (7%).
Аналитики не ждут упорной игры: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 2.02. Ставку на четвёртый сет можно сделать с коэффициентом 2.80.
Наиболее вероятный исход встречи — победа Медведева в четырёх сетах (1.40). Победа Даниила в пяти партиях доступна за 3.70.
Азаренко: поступок украинки Костюк не стал для меня сюрпризом.
Украинка Костюк: у меня нет личной ненависти к Азаренко.
Рублёв впервые за 25 матчей выиграл сет со счётом 6:0.
Французская теннисистка обвинила бывшего тренера в изнасиловании.
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