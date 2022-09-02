Букмекеры назвали шансы Даниила Медведева выйти в четвёртый круг US Open

3 сентября россиянин Даниил Медведев и китаец У Ибин сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Украинка Костюк не пожала руку белоруске Азаренко на US Open.

Спортсмены сыграют последним запуском, начало матча ожидается не ранее 3:30 мск.

Эксперты не сомневаются в победе Даниила Медведева, коэффициент на победу первой ракетки мира составляет 1.04. Это примерно 93% вероятости На успех китайца можно поставить в букмекерских конторах за 13.00 (7%).



Аналитики не ждут упорной игры: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 2.02. Ставку на четвёртый сет можно сделать с коэффициентом 2.80.

Наиболее вероятный исход встречи — победа Медведева в четырёх сетах (1.40). Победа Даниила в пяти партиях доступна за 3.70.

Азаренко: поступок украинки Костюк не стал для меня сюрпризом.



Украинка Костюк: у меня нет личной ненависти к Азаренко.



Рублёв впервые за 25 матчей выиграл сет со счётом 6:0.



Французская теннисистка обвинила бывшего тренера в изнасиловании.

Тарпищев ответил на поведение украинки Костюк.

Надаль разбил себе нос ракеткой по ходу матча US Open.