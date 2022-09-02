«Спартак» — «Зенит»: когда играют, кто судья матча РПЛ, прогнозы и ставки

«Спартак» и «Зенит» сыграют 4 сентября в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Где покажут матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире.
Начало запланировано на 20:00 мск. На встрече будет работать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
Команды лидируют в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака набрали 17 очков в семи турах и занимают первое место. «Спартак» идёт на второй строчке с 16 баллами.
Фаворитом матча считается «Зенит». Ставки на действующего чемпиона России принимаются с коэффициентом 1.98. Успех «Спартака» оценён в 3.95, ничья также идёт за 3.95.
На тотал больше 2.5 гола дают 1.75, на тотал меньше 2.5 гола — 2.15. Заключить пари на разгромную победу «Зенита» предлагают за 7.00.
Романцев: это правильно, что «Спартаку» поставили задачу стать чемпионом.
Данни заявил, что может вернуться в «Зенит».
Семак: в воскресенье со «Спартаком» будет сложнее, чем в Суперкубке.
Ловчев назвал Урунова нулевым футболистом.
Захарян попал в топ-5 самых перспективных футболистов мира 2003 года рождения.
Объявлен новый клуб Алана Дзагоева.
- 2 сентября 2022
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:24
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:01
-
10:00
-
09:37
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:23
-
04:36
- 1 сентября 2022
-
21:48
-
20:30
-
19:41
-
19:00
-
18:00
-
17:38
-
17:30