«Спартак» — «Зенит»: когда играют, кто судья матча РПЛ, прогнозы и ставки

«Спартак» и «Зенит» сыграют 4 сентября в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Где покажут матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире.

Начало запланировано на 20:00 мск. На встрече будет работать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.



Команды лидируют в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака набрали 17 очков в семи турах и занимают первое место. «Спартак» идёт на второй строчке с 16 баллами.



Фаворитом матча считается «Зенит». Ставки на действующего чемпиона России принимаются с коэффициентом 1.98. Успех «Спартака» оценён в 3.95, ничья также идёт за 3.95.



На тотал больше 2.5 гола дают 1.75, на тотал меньше 2.5 гола — 2.15. Заключить пари на разгромную победу «Зенита» предлагают за 7.00.

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