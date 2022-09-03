«Оренбург» — «Химки»: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир, трансляция матча РПЛ

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Химки». Начало – в 13:00 мск.
Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Химки».
Бесплатную онлайн-трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Оренбург»: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех химчан оценивается в 3.50. На ничью дают коэффициент 3.40.
Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Химки» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.
Если забьёт «Оренбург», сыграет коэффициент 1.22. Гол «Химок» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.
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