«Пари Нижний Новгород» — «Факел»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Факел». Начало – в 15:00 мск.

Захарян попал в топ-5 самых перспективных игроков 2003 года рождения.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».



Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Нижний Новгород»: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех воронежского клуба оценивается в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.50.



Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.85.

Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.26. Гол «Факела» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

«Милан» тоже пытался приобрести Захаряна.



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