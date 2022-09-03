«Пари Нижний Новгород» — «Факел»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Факел». Начало – в 15:00 мск.
Захарян попал в топ-5 самых перспективных игроков 2003 года рождения.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Нижний Новгород»: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех воронежского клуба оценивается в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.50.
Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.85.
Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.26. Гол «Факела» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.
«Милан» тоже пытался приобрести Захаряна.
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