«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии 3 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч чемпионата Англии по футболу «Эвертон» — «Ливерпуль», который пройдёт 3 сентября.

Ставка: обе забьют — нет за 2.10.

Фрэнку Лэмпарду очень непросто даётся попытка вернуть «Эвертон» на некогда былые вершины. Первое полноценное межсезонье прошло под знаком перестройки, которая больше всего затронула защитные ряды. Результат – пять пропущенных мячей в пяти турах АПЛ.

Ковач жёстко раскритиковал организаторов матча легенд «Спартака» и «Зенита».

С одной стороны, в прошлом сезоне пропускали больше. Но с другой, из всех соперников, с которыми пришлось пересечься «Эвертону», лишь «Челси» в 1-м туре был похож на действительно суровое испытание.



«Эвертон» мало забивает. Сказалась продажа в «Тоттенхэм» Ришарлисона и травмы, которые затронули в том числе и Доминика Калверта-Льюина. Четыре мяча в пяти матчах – не та результативность, которая позволит стабильно набирать очки. Поставить на «обе забьют – нет» можно за 2.10.



У «Ливерпуля» дела получше, но есть чему печалиться. Из шести матчей сезона в актив можно занести лишь два – победу в Суперкубке и разгром «Борнмута» со счётом 9:0. Вырванная на последних секундах драматичная победа над «Ньюкаслом» сожрала слишком много эмоций. Лазарет красных потихоньку пустеет, но там ещё остаётся много игроков полузащиты.



Из хороших новостей – закончилась дисквалификация Давида Нуньеса. У уругвайца было три матча, чтобы подумать над своим поведением. Наверняка первый выход на поле за несколько недель выйдет весьма продуктивным. Поставить на гол Нуньеса можно с коэффициентом 2.0.



Но при этом сложно ожидать, что «Ливерпуль» накидает «Эвертону» много голов на поле соперника. Нападающие плохо проявили себя в матче с «Ньюкаслом» и не выглядят свежими из-за отсутствия ротации и плотного графика. Ждём трудовую победу «Ливерпуля». В дерби «ириски» прыгнут выше головы, но для очков этого вряд ли хватит. Команда Клоппа и так много растеряла.

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