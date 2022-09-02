«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии 3 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч чемпионата Англии по футболу «Эвертон» — «Ливерпуль», который пройдёт 3 сентября.
Ставка: обе забьют — нет за 2.10.
Фрэнку Лэмпарду очень непросто даётся попытка вернуть «Эвертон» на некогда былые вершины. Первое полноценное межсезонье прошло под знаком перестройки, которая больше всего затронула защитные ряды. Результат – пять пропущенных мячей в пяти турах АПЛ.
Ковач жёстко раскритиковал организаторов матча легенд «Спартака» и «Зенита».
С одной стороны, в прошлом сезоне пропускали больше. Но с другой, из всех соперников, с которыми пришлось пересечься «Эвертону», лишь «Челси» в 1-м туре был похож на действительно суровое испытание.
«Эвертон» мало забивает. Сказалась продажа в «Тоттенхэм» Ришарлисона и травмы, которые затронули в том числе и Доминика Калверта-Льюина. Четыре мяча в пяти матчах – не та результативность, которая позволит стабильно набирать очки. Поставить на «обе забьют – нет» можно за 2.10.
У «Ливерпуля» дела получше, но есть чему печалиться. Из шести матчей сезона в актив можно занести лишь два – победу в Суперкубке и разгром «Борнмута» со счётом 9:0. Вырванная на последних секундах драматичная победа над «Ньюкаслом» сожрала слишком много эмоций. Лазарет красных потихоньку пустеет, но там ещё остаётся много игроков полузащиты.
Из хороших новостей – закончилась дисквалификация Давида Нуньеса. У уругвайца было три матча, чтобы подумать над своим поведением. Наверняка первый выход на поле за несколько недель выйдет весьма продуктивным. Поставить на гол Нуньеса можно с коэффициентом 2.0.
Но при этом сложно ожидать, что «Ливерпуль» накидает «Эвертону» много голов на поле соперника. Нападающие плохо проявили себя в матче с «Ньюкаслом» и не выглядят свежими из-за отсутствия ротации и плотного графика. Ждём трудовую победу «Ливерпуля». В дерби «ириски» прыгнут выше головы, но для очков этого вряд ли хватит. Команда Клоппа и так много растеряла.
Обамеянг: 6 месяцев в «Барселоне» прошли как 6 лет.
«Ман Сити» занял второе место в рейтинге доходов клубов с летних трансферов.
Романцев: это правильно, что «Спартаку» поставили задачу стать чемпионом.
Данни заявил, что может вернуться в «Зенит».
Ловчев назвал Урунова нулевым футболистом.
Захарян попал в топ-5 самых перспективных игроков мира 2003 года рождения.
- 2 сентября 2022
-
21:46
-
20:27
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:24
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:01
-
10:00
-
09:37
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:23
-
04:36
- 1 сентября 2022
-
21:48
-
20:30
-
19:41
-
19:00
-
18:00