«Динамо» — «Урал»: прямая трансляция, где смотреть матч онлайн, прямой эфир, какой канал

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал». Начало — в 20:30 мск.
«Игра была равна». Футболист «Факела» — о матче с «Пари НН».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Динамо»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех екатеринбуржцев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.20.
Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.
Если забьёт «Динамо», сыграет коэффициент 1.15. Гол «Урала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.
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