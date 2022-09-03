«Динамо» — «Урал»: прямая трансляция, где смотреть матч онлайн, прямой эфир, какой канал

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал». Начало — в 20:30 мск.

«Игра была равна». Футболист «Факела» — о матче с «Пари НН».

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Динамо»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех екатеринбуржцев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.20.



Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.

Если забьёт «Динамо», сыграет коэффициент 1.15. Гол «Урала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.

Александр Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Слуцкий назвал лучший регион России по подготовке футболистов.

Орещук объяснил, как переход Норманна в «Динамо» поможет Захаряну и Фомину.

Зобнин: спасибо Федуну за приглашение в «Спартак».

Тренер сборной Норвегии: Норманн принял неоднозначное решение.

«Бавария» потеряла очки во втором матче Бундеслиги подряд.