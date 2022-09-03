«Милан» — «Интер»: где смотреть онлайн миланское дерби, бесплатная трансляция, прямой эфир

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 5-го тура Серии А «Милан» – «Интер». Начало – в 19:00 мск.

Бесплатную онлайн-трансляцию миланского дерби можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они не могут определить фаворита. Поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69. Успех «Интера» оценивается в 2.73. На ничью дают коэффициент 3.46.



Букмекеры считают, что матч 5-го тура Серии А «Милан» – «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.