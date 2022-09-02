Сириль Ган — Тай Туйваса: дата боя UFC Paris, во сколько начало, где смотреть онлайн

Бой UFC в тяжёлом весе с участием Сириля Гана и Тая Туйвасы состоится вечером 3 сентября 2022 года по московскому времени на Accor Arena в Париже, Франция.

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Ранние прелимы турнира UFC Paris стартуют в 19:00 по московскому времени, предварительный кард начнётся около 20 часов вечера, основной кард – в 22 часа.



Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris с поединком Ган – Туйваса можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Сириль Ган занимает первое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. В предыдущем бою он упустил возможность стать чемпионом, уступив Фрэнсису Нганну.

Тай Тауваса находится на третьей строчке рейтинга. Австралиец идёт на серии из пяти побед.

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