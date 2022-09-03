Даниил Медведев — У Ибин: когда играют, время начала матча US Open, прогнозы и ставки

3 сентября россиянин Даниил Медведев и китаец У Ибин встретятся в матче третьего круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Игра пройдёт в Нью-Йорке.

Азаренко: поступок украинки Костюк не стал для меня сюрпризом.

Теннисисты сыграют последним запуском на Арене Артура Эша, начало матча ожидается не ранее 3:30 мск.



Эксперты не сомневаются в победе Даниила Медведева. Коэффициент на победу первой ракетки мира составляет 1.04, это примерно 93% вероятности. На успех китайца можно поставить за 13.00 (7%).



Аналитики не ждут упорной игры: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 2.02. Ставку на четвёртый сет можно сделать с коэффициентом 2.80.



Наиболее вероятный исход встречи — победа Медведева в трёх сетах (1.40). Победа Даниила в пяти партиях доступна за 3.70.

Хачанов впервые в карьере вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

Украинка Костюк: у меня нет личной ненависти к Азаренко.



Кудерметова вышла в четвёртый круг US Open за 48 минут.



Французская теннисистка обвинила бывшего тренера в изнасиловании.



Тарпищев не стал осуждать украинку Костюк, отказавшуюся пожать руку Азаренко.

Почему Рафаэля Надаля ждут проблемы в матче с Ришаром Гаске.